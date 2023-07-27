台北市交通裁決所今日公布第30次酒（毒）駕累犯名單，共32名。（翻攝臺北市交通事件裁決所網站）

台北市交通裁決所今日公布第30次酒（毒）駕累犯名單，共32名。（翻攝臺北市交通事件裁決所網站）

台北市交通裁決所今日公布第30次酒（毒）駕累犯名單，共32名。（翻攝臺北市交通事件裁決所網站）

台北市交通裁決所今日公布第30次酒（毒）駕累犯名單，共32名，目前累計共有496名，其中最多的是男子林彥池酒駕拒測累犯5次，累計罰鍰270萬元，罰鍰逾期未繳已被移送強制執行。

台北市交通事件裁決所第30次公告酒（毒）駕累犯名單，計有酒駕累犯2次23名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕累犯3次5名，酒駕累犯4次2名，酒駕拒測累犯5次1名，合計32名，台北市目前累計已公布496人次。

其中林彥池曾為第12次累犯公布名單（拒測第4次），這次係林彥池第5次酒駕拒測（指南路二段）且為公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰90萬元（酒駕拒測第1次處罰鍰18萬，累犯者按前次金額加罰18萬）累計罰鍰270萬元，罰鍰逾期未繳納已移送法務部行政執行署臺北分署強制執行，其汽機駕照業已註銷在案。

裁決所提醒市民，如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。臺北市交通事件裁決所呼籲，當天飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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