萬寶龍（MONTBLANC）華麗變身，從筆具品牌轉型成為專為頂級商務客層打造時尚精品的品牌。近來金鐘視帝傅孟柏與黃河受邀拍攝萬寶龍形象照，也同樣完美轉型、化身時尚總裁，兩大視帝在鏡頭前較勁PK，展現一線演技派男星的時尚風範。

金鐘視帝黃河拍攝萬寶龍形象照，手拎全新4810系列手提包、信封型收納包。（MONTBLANC提供／陶福媛台北傳真）

金鐘視帝傅孟柏演技大爆發，日前才剛以《本日公休》拿下台北電影節最佳男配角，他以大地色針織衫的休閒造型搭配萬寶龍棕色保齡球包，並疊搭兩用的黑色迷你包，詮釋閒適又帶點慵懶的年輕富豪，帥氣破表。

18歲就以電視劇《危險心靈》拿下金鐘視帝的黃河，也不遑多讓，他以一身帥氣西裝搭配萬寶龍黑色公事包，包面附有英倫綠的信封型收納包，對比色調更添品味，展現不一樣的輕熟男韻味，同時詮釋皮件的奢華高貴質感。

萬寶龍4810系列薄型公文包，4萬7200元。（MONTBLANC提供／陶福媛台北傳真）

萬寶龍4810系列保齡球包，可疊加小型皮件。（MONTBLANC提供／陶福媛台北傳真）

隨著3C科技的流行，商務工作的生活型態也不斷演變，萬寶龍的經典商務商品規畫也隨之創新蛻變。全新登場的4810皮件系列，選用頂級皮革剪裁縫製，獨特的樹皮紋壓花，並融入前衛對比色彩的設計，讓經典的公事包也有了變化，更添時尚感，兼具奢華和時尚品味，成為時下商務人士的時尚配件。

除了外觀時尚，4810皮件系列也具備實用功能，提供富有巧思的內部隔層，並且附有模組系統，可將小型皮件添加到大型皮件上，靈活運用，呈現不同的風格和組合搭配。

4810系列的名稱源自萬寶龍經典書寫工具系列，並以設計細節中向優美的書寫藝術致敬，如提手的三角形設計仿照MONTBLANC典藏的墨水瓶，包款側面皮革重疊的結構則是信封的開口，全系列共有33款皮件，包括薄型公文包、梯形手提包、保齡球包、皮夾與名片夾等。

萬寶龍4810系列信封型收納包，2萬2000元。（MONTBLANC提供／陶福媛台北傳真）