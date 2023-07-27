以瓊瑤戲《婉君》聞名的「婉君表妹」俞小凡，在90年代是台灣家喻戶曉的玉女，還因戲與男星翁家明相識相戀，結婚後生下一對子女，十分幸福。不過，現年59歲的俞小凡淡出螢光幕多年，最近被女星陳仙梅巧遇，逆齡狀態讓她都驚呼「差點認不出」，下巴都快掉下來了。

陳仙梅昨（26日）在臉書分享巧遇野生俞小凡，本來只是與朋友在台北大直聚會，在餐廳櫃台竟然遇到俞小凡，驚訝到下巴都快掉下來；陳仙梅上前打招呼、合照，讚嘆「小凡姐，我從小看你的戲長大，我超喜歡你的啊」，表示每次都聽別人這樣說，終於輪到她有機會說了。

照片中俞小凡戴著眼鏡，身穿短袖上衣搭配吊帶褲，陳仙梅形容她宛如平民的鄰家女孩，「我整個差點認不出，一樣的清新脫俗氣質非凡」；48歲的陳仙梅一頭俏麗短髮，也看不出是年齡要奔5的女人。

據悉，俞小凡2014年曾爆出遇到詐騙，前後匯款給對方6次，損失約4千萬元，畢生積蓄幾乎全沒了；不過，先生翁家明一直守護著她，直到2019年台北地院還她公道，要詐騙集團賠償她4359萬元，但俞小凡也就此淡出螢光幕前，偶爾客串一些影視作品。