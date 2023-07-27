總統蔡英文22日到彰化縣北斗鎮中寮順天宮參拜，為民進黨彰化縣第3選區立委提名人吳音寧站台，當合照結束要離開時，一婦人突衝出嘶吼要陳情，為軍中枉死的兒子喊冤，但蔡未聞問。國民黨前北市議員羅智強今(27日)發文質疑，蔡英文曾頭綁「國防布」靜坐，還主張組成特別委員會徹底檢討軍中制度，但2017年至2022年間即有82人輕生身亡，今年也已發生4起官兵輕生事件，蔡英文有如對洪仲丘案般替家屬們找真相嗎？

根據《中時新聞網》報導，當時該婦不斷叫喊表示，她的兒子在軍中枉死，希望蔡總統主持公道，不要讓不公不義的事再發生，她要的只是公平正義。這場突如其來的陳情也引發在場部分支持者的不滿，氣得對該婦叫囂，而蔡英文則在總統特勤人員護送下順利離場。

「國防布？總統不見了！」羅智強提到，蔡英文22日到彰化輔選時，遇到一名婦人為自己於軍中枉死的兒子喊冤，她請總統主持公道，不要讓不公不義的事再發生。不過對於婦人的陳情，蔡英文並未聞問。2013年陸軍269旅下士洪仲丘於軍中枉死，當時蔡英文痛批，軍隊長期不知為何而戰，忘掉對人基本的尊重，也忘掉應有的權力節制，以致造成憾事。她還說洪案不是單一個案，政府不該掩蓋真相，應誠實回答社會的質疑。

「民進黨操弄洪案，為蔡英文照亮執政之路，但軍中枉死憾事卻一再發生！」羅智強指出，陸軍269旅於2019年、2020年即發生三起軍人輕生事件，一謝姓中士在曾關過洪仲丘的禁閉室中輕生，一黃姓中尉因遭霸凌而輕生。2021年陸軍化學兵33群也發生士官不堪長官施壓霸凌而輕生。

羅智強強調，雖然國防部自2016年將「零自傷」政策設為重大施政目標，但國軍輕生案件依舊頻傳，2017年至2022年間，即有82人輕生身亡。今年也已發生4起官兵輕生事件，6月陸軍10軍團一名33歲的陳姓士官以鋼瓶裝一氧化碳輕生，並導致同寢的29歲陳姓士官不幸中毒身亡。

羅智強質疑，軍中霸凌導致輕生案件激增，軍中人權未見改革，悲劇不斷發生，軍冤調查更黑箱重重，官兵枉死無法瞑目，罔顧家屬權利。蔡英文曾頭綁「國防布」上總統府前靜坐，還主張由民間、立法院與行政部門組成特別委員會，徹底檢討軍中制度。如今她已快卸任，對軍中制度的檢討在哪裡？輕生及意外事故的百條性命又向誰討公道？蔡英文有如心痛洪案一般，心痛這些枉死的國軍弟兄嗎？有替家屬們找真相嗎？

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會，勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995；如果您覺得痛苦，似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925、張老師專線：1980