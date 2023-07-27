自本月15日（六）美國眾議院審議一項跨黨派的的UFO陽光法案起，是越來越有意思，昨天（26）眾議院舉行的聽證會上，3位美國空軍、海軍飛行員到場作證，他們親身經歷的多起不明空中現象（UAP）。其中前美國國防部空軍情報官更直呼，他「絕對」、「確信」政府擁有「非人類飛行器」和「生物遺骸」。

2023年7月26日，五角大廈空軍情報官格魯什（David Grusch）原先為前國防部UAP國家偵察辦公室成員，前海軍飛行員格雷夫斯 (Ryan Graves) 和退役海軍飛行員暨指揮官弗拉沃爾 （David Fravor）出席不明空中現象聽證會。（路透社）

Former US intelligence official David Grusch says under oath that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies pic.twitter.com/tYJA1rNr6Z — Latest in space (@latestinspace) July 26, 2023

綜合外電報導，據1名前五角大廈空軍情報官格魯什（David Grusch）現場作證稱，他確信政府擁有非人類飛行器。他在眾議院監督委員會聽證會上說，他的信息是在與40名證人面談的基礎上獲得的，而且他知道這些材料被存放在哪裡。格魯什還說，非人類的「生物遺骸」與飛行器一起被找到。

格魯什他曾是空軍的1名情報官，最終加入加入了軍方的調查不明異常現象（UAP）的特別小組。他說，他在2022年5月成為1名舉報人，因為他收到了一些有關政府在UAP方面保密且不受國會監管的報告。

聽證會的其他證人包括前海軍飛行員格雷夫斯 (Ryan Graves) 和另一位退役海軍飛行員弗拉沃爾暨指揮官 （David Fravor），他說他在維吉尼亞州的海灘附近執行飛行任務時遇到了許多無法解釋的飛行物體。

Commander David Fravor's opening statement where he talks about a 'tic tac' ship with no wings that could stop mid-air and travel 60 miles in less than a minute pic.twitter.com/Ji70mXphNp — Latest in space (@latestinspace) July 26, 2023

格雷夫斯，也談到了在聖地亞哥海岸附近遇到了UAP。「當我們在這裡召開會議時，UAP就在我們的領空，但它們的報告嚴重不足，」

「目擊事件並不罕見或是只有少數人看到。而且以目前已知的技術限制，我們觀察到的飛行器所進行的運動是不可能的。」他們補充說，人類將無法在那樣的加速度下生存。而且如果那些飛行器展開攻擊，他們（美軍）將無法保護自己或機組森元。

格雷夫斯說，自從他首次報告以來，他才意識到在美國海軍行動的每個地方，飛行員都遇到過類似的遭遇。

弗拉沃爾在聽證時如何合理解釋他所看到的一切時，他說他「不是UFO狂熱分子」，但我會告訴你，我們在5分鐘內用4雙眼睛看到的東西，仍然沒有任何我們可以解釋的東西。沒有任何接近它的東西。看到這真是太神奇了。我告訴我的朋友我想駕駛它，但這只是一項令人難以置信的技術。」

格雷夫斯表示，民航公司根本沒有認真對待這一威脅，飛行員擔心報告這些事情會對他們的職業生涯產生不良影響。飛行員補充說，軍事報告流程需要簡化，格雷夫斯表示，據他個人估計，從跟其他飛行員聊起來看，大約只有5%左右的UAP目擊事件往上報。