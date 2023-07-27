颱風杜蘇芮襲台，中央氣象局連日發布豪雨、大雨特報，新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市28日未達停班停課標準，市府於今日晚間8時宣布「28日（五）新竹市照常上班上課。」

市府表示，已開設二級災害應變中心，全力做好防颱整備，新竹市長高虹安也要求市府團隊持續關注颱風動向，落實防颱整備工作，包含完成區排及側溝清淤、地下道抽水系統檢測、路樹修剪及在建工程機具固定、防汛搶救器材等，共同守護市民生命財產安全。