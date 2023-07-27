還在等颱風假？台南市政府晚間宣布，28日正常上班上課，惟考量清晨員工出勤安全，呼籲雇主針對因風雨而無法準時到班之員工，不予扣薪。不過，顯然網友都在盼著颱風假加1，不少網友留言灌爆黃偉哲臉書，「沒風沒雨放假，大風大雨要上班上課」、「市長可以明早再想一想嗎？」

杜蘇芮颱風來襲，台南市27日停止上班上課，一整天卻沒什麼風雨，民眾樂得賺到1天颱風假，不過，根據中央氣象局資料顯示，隨著杜蘇芮進入台灣海峽南部，迎風面雨勢明顯，南部雨勢快速增大，今晚到深夜是風雨最強的時期，南部要嚴防強風豪雨，預計颱風今晚到明天清晨籠罩台灣，是各地風雨最強勁的時候，不少民眾也盼著明天還能再放1天颱風假。

台南今天上午幾乎沒什麼風雨，下午才開始降雨，但跟往昔颱風來襲「差很大！」市長黃偉哲一早視察三爺溪防颱整備作業被問到「颱風假」表示，放假得早，會被質疑天氣明明不錯，為什麼放假？放假得晚，會被說「縣市長是瞎了眼嗎？雨下這麼大，讓孩子冒大風雨上學上班」。

南市府稍早一公布明天上班上課，就陸續有大批網友在黃偉哲臉書留言，「沒風沒雨放假，大風大雨要上班上課，頭腦幾康！」「通常宣布正常上班上課後 就開始狂風暴雨了！」