颱風來襲，擔心農民搶收蔬果尚有農藥殘留，竹山鎮長陳東睦特別前往社區關懷據點關切蔬果安全。竹山鎮公所提供

透過蒼蠅頭農藥檢測法，10分鐘就可以知道該蔬果是否農藥殘留超標。竹山鎮公所提供

颱風來襲全台搶收蔬果，民眾擔心農民搶收蔬果上有農藥殘毒恐傷身。南投縣竹山鎮長陳東睦今天就特別到社區關懷據點，關心長者使用蔬果的安全，親自操作茄子、蘿蔔的農藥殘留檢測，確認檢測結果安全過關，才放心讓長者使用。鎮公所統計，鎮公所自設的蔬果農藥殘毒快速檢驗室一年來已經檢驗714件蔬果，檢驗全部合格，請民眾安心吃。

鎮公所表示，根據統計，鎮公所自行成立的「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」，成立至今一年多，檢驗大多用在竹巢市集的生鮮蔬果販售，目前已檢驗707件；另還有用在竹山社區關懷據點檢驗2件、富州社區食農教育課程5件，所有檢驗食材全部合格。

鎮公所表示，該「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」成立至今，尚未出現不合格的情況，若有不合格的，則會退回原供應商或產地要求限期改善，擇日再行複驗。

竹山鎮長陳東睦表示，農藥殘留一直是民眾在購買食材相當重視的問題，竹山鎮公所去年成立「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」至今已1年多，主要目的就是要為民眾健康把關，讓購買蔬果民眾能夠買得安心食的安心。

為了維護鎮內社區供餐食材的蔬果安全問題，公所與農業安全協會做配合，檢驗人員會前往鎮內社區進行供餐食材採樣，採樣食材將會送至「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」進行檢驗，檢驗員透過「蒼蠅頭農藥檢測法」將食物搗碎後放入檢驗儀器，10分鐘就可以知道是否有農藥殘留過量問題，希望藉此建立竹山鎮竹巢市集與長者社區據點供餐食材安全機制，也提升社區食品安全觀念，讓鎮民吃的安全又健康。