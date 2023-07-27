主持天后陶晶瑩，正式出任桂格大燕麥片的代言人，最新代言的桂格大燕麥片，廣告場景打造超擬真節目攝影棚，她大展主持功力，其中快問快答的有趣橋段，親切提問現場觀眾，對應現場來賓延遲舉牌回答，陶晶瑩發揮臨場反應引眾人莞爾一笑，節目實境感十足。

入行超過30年的陶晶瑩，主持過20次的三金典禮、60檔以上的節目及千場以上記者會，「持續」就是她成功的座右銘。這次與燕麥片品牌再續前緣，陶晶瑩開心表示，「大家都要健康的活著，才能屹立不搖的再度合作。」陶晶瑩對於維持自己與家人健康很有堅持，更提出維持健康體態秘訣就是「平時就有意識地去注意自己在吃什麼」，而選擇健康食品越簡單的越好。

父親節即將到來，陶晶瑩說節日當天的安排會依照老公李李仁的想法，但李李仁通常會很謙虛的說什麼都不要也不要過節日，而因今年李李仁熱衷打高爾夫，陶晶瑩笑說應該會是陪老公一起打高爾夫，健康生活不間斷。