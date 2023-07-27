中央氣象局指杜蘇芮颱風持續移動，南部地區入夜後雨勢將逐漸增大，部分民眾因此期待明天能放颱風假，不過嘉義縣政府已宣布，依據中央氣象局預報，明天28日風力及雨量均未達到停班停課標準，明日照常上班、照常上課。

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