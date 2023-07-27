放假夢落空 嘉義縣明28日照常上班、上課 20:172023/07/27 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣政府已宣布，明日28日照常上班、照常上課。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局指杜蘇芮颱風持續移動，南部地區入夜後雨勢將逐漸增大，部分民眾因此期待明天能放颱風假，不過嘉義縣政府已宣布，依據中央氣象局預報，明天28日風力及雨量均未達到停班停課標準，明日照常上班、照常上課。 跟颱風假說掰！ 宜蘭明正常上班、上課 童玩節休園1天 杜蘇芮颱風襲台已釀1死1傷 全台急撤逾5千人避難 高雄SOGO開防颱第1槍 27日暫停營業 未有其他百貨跟進 #中央氣象局 #照常上班 #嘉義縣 #28日 #上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣27日正常上班上課 觀光8號公車預防性停駛 20:212023/07/26 生活 週末休3天夢碎！北北基桃28日正常上班上課 20:112023/07/27 生活 防布袋海埔新生地淹水 集水井上線壓力測試 12:282023/07/27 生活 杜蘇芮颱風來襲 台南明停止上班、停止上課 19:382023/07/26 生活 嘉義縣宣布了！杜蘇芮颱風來襲 明天照常上班上課 20:092023/07/26 生活 雲林阿公騎4、50公里到嘉義 離奇陳屍在沒有水的水溝裡 15:582023/07/27 社會 明天要不要停班課？ 嘉義縣宣布時間點曝光 18:282023/07/26 生活 受杜蘇芮颱風影響 龜山島延續封島至7／28 17:442023/07/26 生活 未列入颱風警戒區 新北市明天照常上班課 20:132023/07/27 生活 杜蘇芮襲台但未達標準 新竹市明照常上班上課 20:162023/07/27 生活 雲林也沒颱風假！ 風雨量未達標準 27日正常上班上課 20:132023/07/26 生活 宜蘭沒颱風假「童玩節卻休園」 縣府回應了 23:122023/07/26 生活 中颱杜蘇芮撲台 新竹市明照常上班上課 20:112023/07/26 生活 台南上午無風無雨放颱風假？黃偉哲曝心聲 10:062023/07/27 生活 颱風影響 專科學校學力鑑定考試報名延長 17:132023/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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