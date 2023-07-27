下個月，義大利空軍（Aeronautica Militare）的4架F-35戰機、3架KC-767空中加油機、1架 G550 CAEW預警機，與1架C-130J運輸機所組成的空軍特遣隊，將前往日本，參加與日本航空自衛隊（JASDF）的聯合訓練。

航空學家(TheAviationist)報導，這支「規模小，但種類齊全」的特遣隊，他們將部署到日本西海岸的小松空軍基地。日本航空自衛隊將派出該基地的F-15J鷹式戰機，與遠道而來的義大利F-35進行雙邊訓練。有趣的是，雖然日本航空自衛隊也有F-35，但是他們並不會參與此次演習。

義大利G550 CAEW預警機，由灣流G550客機改裝而成，機身兩側加裝雷達。(圖/ItAF)

日本航空自衛隊的新聞稿稱「這場聯合訓練的目的是提高戰術技能、增進相互了解，進一步深化防務合作，以保衛自由開放的印太地區」。

KC-767加油機，由波音767廣體客機改裝而來，日本也使用。(圖/ItAF)

這是義大利首次向日本派遣戰術飛機，由於距離相當長，這也將考驗義大利空軍及其部隊的遠征能力。

不用說，這與美國的國際戰略，「北約印太化」的構想很有關連，雖然北約峰會在短期內不可能擴增到印太地區，也不適合，但是透國歐洲與亞洲的空中力量交流，也能達到準軍事聯盟的目的。

當然，此次演習也將是兩國空中力量分享經驗的機會，而且義大利空軍和日本航空自衛隊機有相似的飛機，都使用F-35戰機，也都操作波音 KC-767 加油機。