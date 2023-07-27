音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。（鄧博仁攝)

史上最偉大的百老匯音樂劇之一《貓》，在台演出累積20年，由台灣劇迷都很喜歡的《歌劇魅影》男主角布萊德利托（Brad Little）率領，從7月初展開全台巡演，引發場場爆滿的音樂劇熱潮。（鄧博仁攝)

史上最偉大的百老匯音樂劇之一《貓》，在台演出累積20年，由台灣劇迷都很喜歡的《歌劇魅影》男主角布萊德利托（Brad Little）率領，從7月初展開全台巡演，引發場場爆滿的音樂劇熱潮。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。11台卡車重裝前進國家級戲劇殿堂，華麗舞台再次重現。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。11台卡車重裝前進國家級戲劇殿堂，華麗舞台再次重現。（鄧博仁攝)

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，27日起一連在台北演出22場。11台卡車重裝前進國家級戲劇殿堂，華麗舞台再次重現。（鄧博仁攝)

飾演男主角長老貓、最受亞洲劇迷喜愛的演員布萊德利托（Brad Little）（右），以及飾演女主角的安妮塔·路易絲·科比（Anita Louise Combe）27日與媒體朋友見面。（鄧博仁攝)

《貓》劇全台最終站台北國家戲劇院，將於7／27-8／13一連演出22場次，再次創下百老匯音樂劇在台演出紀錄！飾演男主角長老貓、最受亞洲劇迷喜愛的演員布萊德利托（Brad Little），以及飾演女主角的安妮塔·路易絲·科比（Anita Louise Combe）在當天演出前與媒體朋友見面。

針對杜蘇芮颱風來襲，有沒有擔心颱風會影響演出？Anita說，「我會看當地人擔不擔心，但好像他們都不擔心，所以我也不擔心！」而Brad則說，「我們不能控制大自然，但是我們貓是很好的調節劑，所以我們可以掌控一些狀況，總而言之我們今晚會正常演出！」 談到台北站就是台灣這次巡演的最終站，Brad Little說，「我很難過！」，因為他十分不捨這次的巡演即將結束。

尤其國家戲劇院對《貓》來說意義重大，20年前的台灣首演就是在國家戲劇院演出。Anita則說，能夠站在《貓》劇來台首演的場館，她感到相當榮幸，也十分興奮台北站的演出。兩人更說「我愛台灣！我們一定會回來！」展現出對台灣巡演的喜悅之情。而對於遇到颱風攪局，兩人則都異口同聲的表示「不擔心！」 Brad更補充，因為《貓》劇對生活來說是很好的調節劑，讓他在遇到狀況的時候也能放心面對！

提及究竟是什麼原因可以讓《貓》如此永垂不朽？Brad Little說，「因為有很棒的音樂、舞蹈，跟觀眾親切互動，非常有趣。」更透露《貓》劇最一開始的宣傳口號是「現在即永恆」，一直到40年後的現在，這句話仍然很符合《貓》的核心價值，因為《貓》就像一瓶好酒般，會越釀越香。同時也認為《貓》劇是非常適合小朋友來欣賞的音樂劇，他曾帶自己4歲的女兒入場觀看《貓》，女兒每一分一秒都非常認真欣賞，讓他很是感動！

Anita也提到音樂劇《貓》能夠演出40年，是一個傳承的意義，因為舞蹈和歌曲佔演出很大的部分，小朋友也能被感動，很適合成為人生的第一部百老匯音樂劇；自己也是從小白貓演到《貓》劇女主角，每次的演出對她來說都仍然是一場挑戰，要兼顧唱歌和肢體的展現，以及對觀眾的情感釋放，是她在上場前要做足準備的，而這次劇團派她來台灣演出，她感到樂意至極，也對台灣觀眾的熱烈反應印象深刻，尤其是每位孩子觀劇時閃爍的眼神，讓她留下美好的回憶！

而《貓》劇的最大特點就是沒有主要的劇情線，而是透過一隻隻個性鮮明、造型維妙維肖的貓咪們輪流上場，展現貓族生態，同時也反映出社會現狀。其中的人氣歌曲搖滾貓-《Rum Tum Tugger》也是觀眾一聽再聽的神曲，彩排現場更是因為這首又狂野又極具魅力的演出造成一波又一波的高潮！

音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，不僅曾在美國劇場界最高榮譽「東尼獎」一舉奪得7項大獎！更是兩度奪下葛萊美「最佳音樂劇原聲帶專輯獎」及「最佳燈光獎」，更是在美國、法國、加拿大、日本等多項大獎中享譽全球！