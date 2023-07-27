高雄市長陳其邁今日於高雄市災害應變中心工作會議後宣布，高雄市明（28）日那瑪夏區、桃源區、茂林區停止上班上課，其餘地區照常上班上課。

高雄市長陳其邁27日受訪時表示，那瑪夏區、桃源區及茂林區，28日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。他提醒今入夜後，風雨逐漸加大，林園區及沿海地區風力高達10級以上，有逐漸增強，可能會持續到明日早上6點，因此在入夜後民眾盡量減少外出，夜間通行也要特別注意安全，夜班工作時上下班要注意交通安全，他也向雇主喊話，明日上班時員工如因為交通因素而遲到等狀況，或是上班困難，希望雇主能體諒，不要苛扣員工薪水。

另外，他說土石流潛勢區已撤離3179人，於視訊會議提醒公所和同仁及市民要注意入夜後風力雨勢逐漸加大。而災損共有通報4件，相關狀況都已經排除，桃源、那瑪夏區，有道路土石坍塌或是預防性封路，同步將狀況排除。另外，今日桃源區勤和部落有路樹倒塌，於中午也恢復供電。

他最後仍提醒，入夜後風勢和雨量逐漸加大，要做好防颱準備。