湖北省武漢市應急管理局公布，該局所屬武漢市地震監測中心遭受境外組織網路攻擊，初步證據顯示來自美國，是具有政府背景的駭黑客組織和不法分子發起。陸媒分析指出，該次網攻可能涉及軍事目的，因地震監測數據可推測地下是否有軍事設施。

香港《東網》報導說，用地震監測數據如何推測地下是否有軍事設施，據專家指出，地震波穿過的地下介質、結構不同時會產生波速變化，獲取地震監測中心的相關數據可推導出某一區域的地下結構和岩性，如推測地下是否有大型空洞，進而推測是否是軍事基地或指揮所。

陸媒分析18個美國情報機構，推測美國中央情報局（CIA）、美國國家安全局（NSA）可能負責發動這舠的網路攻擊，真正運用相關數據的或為美國國防情報局（DIA）。

報導說提到，精確打擊日趨重要，需更多地質與地形情報作支撐。DIA去年底成立中國任務小組應對中國，其職能亦涉及軍事地質研究，數年前已開始研究土壤對軍事行動的影響。