【LIVE直播】龜速杜蘇芮明早還在本島！氣象局最新颱風路徑說明

中颱杜蘇芮移動速度慢，颱風環流持續對花蓮、台東、屏東等地造成超大豪雨威脅，中央氣象局持續發布陸上海上颱風警報，杜蘇芮明（28）日將逐漸遠離台灣本島，各地風雨也陸續趨緩，不過外島澎湖、金門的風勢將明顯增強，尤其金門可能出現14級陣風。

根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心27日20時在澎湖南方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩臺灣彰化以南、南投、東部、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續中。

在澎湖的南方約200公里之海面上，以每小時24轉29公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。

氣象局稍早發布10縣市豪雨特報，今（27日）晚至明（28）日花蓮縣地區及台東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東縣地區、恆春半島及宜蘭縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，新北、基隆、台南及高雄地區有局部大雨發生的機率。