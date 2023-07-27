漢光演習於新北市八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」，並在沙灘上設置鋼刺蝟、壕溝等阻絕器材抵擋攻勢。前海軍艦長呂禮詩不禁表示，壕溝上面只有一層木板跟一層很薄的沙土而已，那個就是「演戲」。
針對這次在八里海灘進行的漢光操演，呂禮詩今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們練的都是反登陸，但阻絕設施跟戰術，足夠因應反登陸嗎？這是一個很大的問題。
呂禮詩指出，我們這次在八里海灘的布設，是有那個樣子，可是我們並沒有用混凝土構成「長城」，光是靠著這幾個布設，就想要反登陸嗎？共軍現在正在打造的4艘075兩棲攻擊艦，可垂直登陸，為什麼要走我們布設的關卡？
呂禮詩接著點出，還有一個縱油縱火區，確定方向是往海上吹，但如果往我們自己方向吹，就不妙了。另外，壕溝上面只有一層木板和一層很薄的沙土而已，他不禁問，真的確定可以嗎？那就是「演戲」，絕對不是「漢光演習」。敵人如果已經到了灘頭，也就是說，我們的制空都不在了，對方的攻擊直升機就對海灘攻擊、掃射，我們的士兵不可能很從容的拿刺針飛彈、標槍飛彈攻擊。
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