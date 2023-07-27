國民黨主席朱立倫今下午於中央黨部會見法國參議院訪團，本次訪團由法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）參議員擔任團長，而訪團成員皆為友台小組成員，常於國際社會支持我國。與會雙方針對兩岸關係與能源議題交換意見，朱立倫也當面向法方表明，民進黨的非核家園政策讓我國陷缺電危機，甚至可能引發國安問題。

針對兩岸議題，朱立倫強調，維持現狀是台灣主流民意，國民黨主張同時加強「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）的「2D戰略」，以堅實的國防做為後盾，持續與對岸交流對話，如此才能維繫台海和平、捍衛中華民國的民主自由，也才有利於人民福祉，相信大多數人民認同國民黨對於兩岸和平的努力。

朱立倫也談到能源議題，他說，民進黨的非核家園政策讓台灣陷入缺電危機、甚至可能引發經濟問題及國安問題。目前我國高比例的發電來源必須仰賴進口石化燃料，不僅不符合國際潮流，也讓台灣難以達成減碳目標。

朱立倫說，國民黨主張在綠能發電比例充足前，核電還是必要的能源選項，唯有維持穩健的電力來源，才能讓國家持續發展。