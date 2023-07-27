▲民進黨立委參選人鄭文婷批呂，嗆台灣人討打是「倒果為因」。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲民眾黨前秘書長謝立功表示，民意代表每天接觸的人很多，應多傾聽並尊重他人表達意見的自由。可以不接受，但不用過於刺激甚至辱罵他人。（本報資料照）

▲當地的中正區市議員許睿慈表示，彈藥庫發生意外，本來就要務實檢討，她也支持在不影響國防作戰策略下進行搬遷。但身為民代卻嗆民眾「討打」，這種不理智發言實在不妥。（基隆市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

祥豐營區彈藥庫近日發生爆炸意外，而國民黨籍的基隆市議員呂美玲針對該議題於祥豐市場受訪時，卻突與民眾發生爭執爆氣，與反對遷移的當地民眾賴文中互嗆，甚至脫口而出「是你討打」，引起網友熱議瘋傳。對此基隆市長謝國樑表示，雙方都是為地方好，希望大家冷靜，他也會拜訪國防部長邱國正爭取好的遷移方案。綠營立委參選人鄭文婷則批呂說台灣人討打，完全是倒果為因。民眾黨前秘書長謝立功則表示，民代應多傾聽並尊重他人表達意見的自由。

針對呂美玲嗆民眾爭議，基隆市長謝國樑表示，呂的訴求是希望遷移彈藥庫，在談的過程中，雙方難免有情緒，都沒有惡意。民眾的立場是說彈藥庫有它的戰略功能，要保家衛國也沒錯，也希望大家冷靜，他會向國防部長邱國正提出研擬好的遷移方案。

民進黨立委參選人鄭文婷則批評呂，兩岸關係之所以惡化，是因爲大陸對台的軍事威脅，呂卻反嗆台灣人「討打」，完全是倒果為因。

當地的中正區市議員許睿慈臉書也發文酸，要大家「猜猜全台灣今天最紅的金句是什麼」，並指出彈藥庫發生意外，本來就要務實檢討，許也支持在不影響國防作戰策略下進行搬遷。但身為民代卻嗆意見不同的民眾「討打」，這種不理智發言實在不妥。

民眾黨前秘書長謝立功則表示，民意代表每天接觸的人很多，一定會聽到許多不同的想法，應多傾聽並尊重他人表達意見的自由。可以不接受，但不用過於刺激甚至辱罵他人。

謝強調，複雜的兩岸問題，也不是單純一兩句話說的清楚，誰又能給出標準答案，希望能理性討論議題。