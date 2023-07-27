「沁涼一SHOT」住房專案，9月15日前訂房，雙人入住可享限量升等景寓客房等好康。（神旺商務酒店提供／陳韻萍台北傳真）

「沁涼一SHOT」專案，內含5瓶隨身瓶小樣酒、冷壓鮮榨蔬果及2瓶飲品，讓旅客在房內就能DIY調酒。（神旺商務酒店提供／陳韻萍台北傳真）

銀柏廳「英式雙人下午茶」，雙人原價780元，房客專屬優惠686元即可品嚐，餐點會隨季節更替。（神旺商務酒店提供／陳韻萍台北傳真）

即日起透過品牌官網預訂任一住房專案，即享有獨家草莓檸檬迎賓康普茶。（老爺酒店集團提供／陳韻萍台北傳真）

8月31日前透過飯店官網單筆訂購一組12入草莓檸檬康普茶，有機會抽中「旅人客房」平日住宿券。（老爺酒店集團提供／陳韻萍台北傳真）

豔夏來襲，規劃一趟都市消暑放鬆之旅，不僅透心涼，還能讓疲勞的心靈自由放飛。神旺商務酒店與「純在冷壓蔬果汁」團隊齊推「沁涼一SHOT」夏日微醺住房專案，入住可享冷壓鮮榨的蔬果汁、威士忌等飲品，讓旅客暢享微醺假期。另外，南港老爺行旅首度與在地「GC WELL幾好」聯名合作，獨家推出盛夏迎賓的草莓檸檬康普茶，旅客入住即可品嚐，美味消暑又健康。

向來擁有「美術館飯店」之稱的神旺商務酒店，為搶攻今夏國旅住房商機，與台灣在地多次榮獲國際殊榮大獎的「純在冷壓蔬果汁」團隊，攜手推出「沁涼一SHOT」夏日微醺住房專案，專案包含5瓶隨身瓶小樣酒、3瓶冷壓鮮榨的蔬果汁及2瓶飲品，讓旅客在房內就能DIY調酒，體驗微醺時刻。「沁涼一SHOT」住房專案供應至9月15日。

「純在冷壓蔬果汁」嚴選台灣小農蔬果，利用HPP超高壓低溫殺菌技術，以最簡單、最少破壞的製程，單純呈現每瓶果汁新鮮現榨的原味。酒店此次特選熱銷的甜橙香檸鮮果綠、芭樂百香鮮果茶以及2023新品「西瓜綜合鮮果茶」，搭配房內Mini Bar的威士忌、白蘭地、伏特加等5種世界各地經典迷你小酒瓶，要讓房客純飲外也能在房內享受DIY調酒的樂趣，調出屬於自己的「R128特調」，R128一詞原於酒店於紅線中山站上128號。

9月15日前訂房，雙人入住還可限量升等景寓客房，專案售價4299元起；周日至周四享延遲至下午1點退房，同時提供早餐優惠加購價買1送1，要讓旅人享受Staycation的樂趣。

此外，入住的房客皆能以88折享用館內餐飲消費，首推「銀柏廳」2023年最新「英式雙人下午茶」。這套下午茶深受螞蟻人喜愛，由飯店主廚以當季芒果、奇異果等水果創意變化為琳瑯滿目的午茶美點，搭配東區烘焙名店「普諾麵包坊」為下午茶特製的一系列手工蛋糕、司康、餅乾等，含10款特製甜、鹹點及2杯飲品，雙人原價780元，房客專屬優惠686元，約88折優惠。

南港老爺行旅與「GC WELL幾好」聯名合作推出草莓檸檬康普查，為旅人的住宿體驗注入健康、低碳的綠色元素。「GC WELL幾好」取名來自英文Green Consumption Well，致力於綠生活文化，訴求自然無添加、輕量輕包裝，提供對環境和身心無負擔的茶物。

8月31日前，透過飯店官網預訂任一住房專案，即享有草莓檸檬迎賓康普茶；若透過飯店與品牌官方網店，訂購草莓檸檬單一口味12入，享免運費優惠，還有機會抽中「旅人客房」平日住宿券。

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