環保署26日進行《大中部離岸風力發電計畫環境影響說明書》專案小組第二次初審會議，環評初審通過，後續提送環評大會。適逢杜蘇芮颱風襲台，粉專「政客爽」發文直酸，行政院長陳建仁說，台灣是亞洲開發風力發電的典範，還說3月5日風電加上光電，已佔台灣總電力的32％。然而事實是台灣風電僅佔總發電量的0.2％，甚至只有0.18％。網友吐嘈「菲律賓風力發電機數量比台灣多很多」、「天下無難事，只要敢騙人！」

配合離岸風力發電政策，台灣港務公司砸35億元打造台中港37、38號兩座重件碼頭，3月26日在行政院長陳建仁主持下開工，規畫2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。陳建仁致詞時表示，台灣是亞洲開發風力發電的典範，目前已有197座的離岸風機，未來要建設更多的風機。台中港有風機預組裝基地、風機國產化基地、人才培育，港勤維運等四大體系結合，象徵台灣有能力帶領亞洲地區在風電產業跟台灣學習。

根據《工商時報》報導，陳建仁進一步指出，綠能是蔡總統推動的六大核心戰略產業一環，去年我國再生能源發電量約200億度，年增61億度，占總發電比率的8％，第一次超過核能發電量，更重要的是，今年3月5日風電加上光電，已佔台灣總電力的32％。

「在賴清德跟陳建仁跟颱風的加持下，台灣風電再創新高！」政客爽今(27日)在臉書發文直酸，台灣風電已佔總發電量的「0.2％」，「太強了！我們簡直是亞洲難波萬，有颱風的助力風電居然可以有0.2％，這就是2025非核家園的台灣價值，有夠讚！」

政客爽在留言區附圖補充，「資訊來不及更新！風力發電現在高達0.18％了啦！」網友表示「天下無難事，只要敢騙人」、「6年前去菲律賓，在飛機上就看到菲律賓北部有一堆風力發電機，數量比台灣多很多，為啥總是拿要領先世界來當藉口」、「離岸風電...平常乖乖不動。颱風來時才會動一下～懂了！」、「黨不斷測試支持者智商，支持者不讓黨失望屢破智力下限」、「颱風來襲風電的毀損風險，也是很高滴！」