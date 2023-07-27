室溫超導堪稱是物理學界的百年聖杯，通過超導研究獲得諾貝爾獎的科學家已有10位。有南韓研究團隊近日發表論文，聲稱成功找出合成室溫常壓超導體的新方法，還能在127℃ 展現超導體特性。若證明為真，不但有可能改變整個人類世界發展，還有希望問鼎諾貝爾獎。

南韓3名科學家組成的研究團隊在論文預印本網站Arxiv發表名為《首個室溫常壓超導體》論文中，自稱透過簡單設備，只要花上短短34個小時就能製造出名為LK-99的超導材料。LK-99是混合了幾種含有鉛、氧、硫、磷的粉末化合物，外觀呈灰黑色，透過臨界磁場、臨界電流、臨界溫度、零電阻率與邁斯納效應，都可應證LK-99的超導性。

相較於先前羅切斯特大學研究團隊多次發表找到室溫超導的論文，可是卻沒有任何其他實驗室複製出同樣結果，引發數據造假質疑，這次南韓的研究團隊已公布了影片，將他們發現的LK-99放上永久磁鐵，保持懸浮狀態，顯示其受邁斯納效應影響，而這正是該物體為超導體的特徵之一。

在實務應用上，室溫常壓超導體有望解決電池壽命與能源等問題，因此如果南韓團隊的這項研究確實得到同行驗證，勢將為人類生活帶來革命性改變。

不過由於相關領域過去鬧劇太多，不少網友還是抱持懷疑態度，有人直接拿「半導體女王」蘇姿丰日前的名言「你相信韓媒嗎？」來嘲諷南韓的這樣研究結果，也有人表示，「每年都在唬爛，到底成功沒啊？」