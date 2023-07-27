TVBS今(27日)公布2024總統大選最新民調，民進黨賴清德33%回居第一，與民眾黨柯文哲32%不相上下；在全代會之後，國民黨侯友宜小幅回升至25%。國民黨智庫執行長柯志恩表示，民調就像減肥一樣，一周上升一點，一、兩個月下來就不得了，至少目前止跌是確定的。但對於藍營選民仍只有7成投給侯友宜，柯志恩強調，黨內若有人不堅定，對侯友宜會是很大的壓力。

TVBS民調的政黨傾向交叉分析顯示，國民黨支持者投給侯友宜的比例，維持在7成(6月73%、7月70%)，投給柯文哲的也仍有20%(6月19%、7月22%)。而民眾黨選民維持近9成投給柯文哲、民進黨也維持80%投給賴清德。

柯志恩今在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜的支持度上升兩個百分點，這就像減肥一樣，一個禮拜有個0.3、0.4，一個月下來就有1或更多，這就不得了，反正就繼續下去，選戰還有179天，保持著這個態度，至少止跌是確定的。

柯志恩也說，身邊很多朋友對柯文哲的態度是「不討厭」，當國民黨還是非常紛擾的時候，這些人投不下去，那就會投給柯文哲，畢竟也不會去投賴清德，「目前這樣觀望的人是非常多的」。

對於國民黨支持者僅有7成投給侯友宜，柯志恩也透露，她在地方上走動的感覺，想衝上8成，還是取決於鴻海集團創辦人郭台銘，南部對於郭的觀望、期望值還是很高，若郭在九月啟動聯署，這種不定還是一直延續過來，若黨內還是有人在這個過程不堅定的話，對侯友宜會是非常大的壓力。

柯志恩表示，她先前選高雄市長時，民調也不被看好，但回頭看到有一群議員候選人跟她在同一艘船上，這種氛圍非常重要。立委候選人會希望獲得最大的公約數，但總統候選人跟立委候選人是綁在一起的，如果總統候選人到任何地方都看到立委候選人站在身後支持，對於在場的支持者、對總統候選人來說，就會有「不可言喻」的狀況出現，這就是國民黨現在最欠缺的事情。

柯志恩也說，侯友宜自身也要給人有這樣的感覺，但現在有很多人在講他，國民黨還是要彼此把凝聚力找回來，如果能夠看到民調在8月能像減肥一樣，不用多、但繼續往上，2024選戰對國民黨還是有機會。