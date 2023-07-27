憂八八風災重演 台東嘉蘭村入夜急撤村

台東金峰鄉嘉蘭村位於太麻里溪下游，曾是八八風災受創最慘重的村落，受到杜蘇芮颱風影響，今入夜後大雨滂沱，累積雨量逾500毫米，溪水水位高漲，經金峰鄉災害應變中心評估，達土石流黃色警戒，晚間8點起進行預防性撤離，預計撤離50戶、約100人。

金峰鄉嘉蘭村村長莊福成表示，現階段為預防性撤離，無強制性，撤離對像除了保全戶外，也勸導近潛勢溪流兩旁的住戶一併疏散，前往臨時安置所避難，另外，開口契約廠商也已放置消波塊防洪。

台東全縣截至今晚6點止，計有10鄉鎮共撤離777人。