男星黃子佼在6月被爆出曾性騷擾多名女性，上傳道歉影片竟加碼抖出13名藝人醜聞，其中點名吳宗憲感情觀有問題和欠錢不還，讓吳宗憲氣到提告；而吳宗憲也被知情人士透露與黃子佼有心結，但他今（27日）突感性發文，指出「恨有終點」，還形容自己是不倒翁，會用笑臉面對攻擊。

綜藝大哥吳宗憲近期捲入黃子佼大爆料，被轟感情觀有問題還有欠錢不還等，讓他宣布提告還在直播反擊黃子佼；不過，吳宗憲今日晚間在臉書感性發文，人在濟州島錄影的他，有感而發表示，「原來；恨有終點，愛卻可以沒有極限」，想到自己從10多歲當藝人，不敢說有大成就，但至少不會讓大家失望。

最後吳宗憲強調，「走到這裡，不如選擇屹立不搖」，他說他不是俄羅斯娃娃，是不倒翁，因為我們看不到俄羅斯娃娃的真面目，但不倒翁卻總是用笑臉去面對攻擊，言語間透露自己會正面迎擊那些輿論。

從6月黃子佼毀滅性爆料影片後，吳宗憲多次被推上風口浪尖，有知情人士爆料兩人曾因2件事種下心結，一是攜手主持節目時，製作單位把鏡頭和機會給黃子佼，讓他沒表現機會；二是吳宗憲在節目上用口頭禪「嘿嘿」，暗示導播將鏡頭拉回自己，讓黃子佼畫面變少，後來吳宗憲走紅，黃子佼也開始走下坡。

吳宗憲與黃子佼昔日在《超級星期天》中擔任助理主持人，兩人在爭取表現機會中種下心結。（圖／中時資料照）

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