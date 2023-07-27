台南今天放颱風假，但幾乎沒什麼風雨，百貨公司擠滿人潮。（曹婷婷攝）

台南市政府晚間宣布28日正常上班上課，由於中央氣象局氣象資料顯示，中颱杜蘇芮今晚到明天清晨是影響最明顯時段，不少民眾一度以為颱風假有機會「加1」；究竟連放颱風假機率有多高？2016年梅姬颱風襲台，台南市9月27日下午停班停課，28日全日停班停課，共放了「1天半」颱風假。

杜蘇芮颱風來襲，台南今天停止上班上課，但整天卻沒什麼風雨，民眾樂得賺到1天颱風假。決定颱風假放與不放，讓地方政府父母官都很為難。市長黃偉哲就說，放假得早，會被質疑天氣明明不錯，為什麼放假？放假得晚，會被說「縣市長是瞎了眼嗎？雨下這麼大，讓孩子冒大風雨上學上班」，他也說，各國預測颱風路徑都有差距了，地方政府更難為。

決定放不放颱風假考驗地方政府，台南縣市合併以後，還曾放過「1.5天」颱風假。2016年9月27日中颱梅姬襲台，台南市政府26日晚間宣布隔天正常上班上課，隔天一早卻刮起強風，臨時宣布下午停班停課。

當時包括雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及連江縣等縣市都宣布27日上午正常上班上課，下午臨時停班停課，因此遭民眾罵翻天；半天假爭議過後，各縣市政府考量28日上午仍達平均風力7級或瞬間最大陣風10級停班停課標準，多數縣市28日幾乎都宣布放颱風假。