位處新竹與桃園交界的牛欄河，27日整條河超過1公里被染成白色。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

位處新竹與桃園交界的牛欄河，27日整條河超過1公里被染成白色，對此桃園市環保局表示，雖然河水呈現乳白色，但水質檢測無異常，初步判定是被人傾倒水泥漆顏料，已向警方調閱監視器，將以車追人並依法送辦。

環保局指出，27日下午1時許接獲民眾陳情有關牛欄河橋上游河水變成乳白色，隨即派員稽查溯源。經檢測河水pH值為6.8、水溫26.5度，另也無重金屬銅、鎳反應，而水色雖呈透明微白色，不過未有懸浮固體物，初步推測是水性水泥漆顏料。

環保局說，稽查員沿牛欄河向上溯源至龍潭區龍源路30巷的無名橋，則未再發現乳白色汙水，於該處形成斷點，另稽查員再稽查該區域6家工廠周邊排水渠道，並未發現廢水排放情形，故初步推測本次事件應屬棄置行為，而上述無名橋即為棄置起始點。

環保局還說，目前出動15名人力及4台抽水車進行應變，除設置攔油索外，也將牛欄河中的乳白汙水抽出後送平鎮汙水廠處理，目前持續作業中。此外現在也向警方調閱監視器，將以車追人，若查獲行為人，除重罰外，將依違反廢清法46條移送法辦。

環保局另提及，將持續加強該區域巡查與工廠稽查，呼籲民眾如發現相關汙染案件可多加利用免付費報案專線0800-066666及陳情專線03-3354943，加速環保局查緝時效，共同打擊汙染犯罪，維護清淨的生活環境。