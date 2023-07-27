蔡恩雨近日來台宣傳新專輯。（華納音樂提供）

大馬歌手蔡恩雨近日來台宣傳新專輯《蔡恩雨Priscilla Abby》，今（27日）舉辦媒體見面會，談及專輯名稱原要取名男人婆，但被製作人打槍，提到「男人婆」形象，蔡恩雨表示自己可以徒手抓蟑螂也不怕老鼠，唯一怕的只有壁虎，她笑說：「壁虎是冷血動物，之前有一次在我媽店裡睡覺的時候，壁虎直接掉在我臉上，壁虎掉在我貼臉的時候是冷的，嚇死了。」

將邁入26歲的她，交過4任男友，也曾遇過渣男就是前任；回憶上一段戀情，她表示前任平常手機不離身，但傳訊息給他時，對方卻故意不回，讓她虧說渣男都是選擇性回覆訊息。有次她拿起對方手機看，發現男方竟和同事有曖昧對話，但對方卻裝沒事，直到有回耶誕節，在車裡發現女同事寫的聖誕卡片，上面寫「to my favorite boyfriend」，另外一張卡片是男友寫給女同事的，寫著「to my favorite girl」，讓她當場哭罵男友：「你為什麼這樣對我？」也果斷分手。

26歲的蔡恩雨對婚姻充滿憧憬，夢想30歲前結婚生子，「我比較心急小孩的部分，我一直想要有自己的家庭，我哥哥19、20歲就結婚了，姪子、姪女現在都18、19歲，哥哥40歲就可以退休了，不想跟小孩年齡差距太大，不然年紀大了生小孩很累」，但不考慮先有後婚，「我想要有保障」，透露自己喜歡像孔劉的大叔型男生，「我從小父母離異，沒有父親管教我，特別喜歡被管」。