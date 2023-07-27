有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，67歲的她時常大方秀出火辣身材，是著名的美魔女，且個性親切大方，很受婆婆媽媽的喜愛，陳美鳳時常會透露社群平台和粉絲互動，今（27日）她曬出一張她扮成芭比的照片，甜美模樣讓網友們看傻。

陳美鳳今曬出一張AI合成的圖片，圖中人物頂著一頭金色長髮，穿著粉色亮片洋裝，胸口曲線豐滿，讓人眼睛大吃冰淇淋，不過仔細一看圖中美女的五官與陳美鳳長得極為相似，看起來像是年輕版的，陳美鳳分享心情：「鳳鳳第一次看到AI版本的自己，還是芭比，這是小時候每個女生都幻想過的樣子吧！」她也有感而發：「長大後有些歷練和故事，鳳鳳告訴自己仍要保有少女心，美麗是一種氣質一種自信，不是為了誰的眼光，找到屬於你的美，才是最重要的～」。

照片曝光後，楊繡惠誇「哇，美極了」，男星涂晨洋讚「好美的MIT芭比」，有本土劇娜美之稱的女星張家瑋留言「如果有美鳳姐的芭比娃娃，我一定要收藏」，王思佳直言「真人芭比啊～」，好友藍心湄也說「想要買回家」，許多網友表示「哇哇哇~比美國的芭比娃娃還漂亮，台灣的黑貓娃娃」、「這芭比哪裡有賣我也要」、「哇～好甜美喔！超愛」、「我確定這位芭比如果推出，一定會大賣啦！」、「好適合金髮喔～」、「真的是氣質美人」。