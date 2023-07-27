導演鄧安寧帶著女兒鄧雨忱到場支持音樂劇《貓》。（寬宏藝術提供）

藝人米可白到場支持音樂劇《貓》。（寬宏藝術提供）

藝人張心妍帶著兩個寶貝女兒到場支持音樂劇《貓》。（寬宏藝術提供）

被譽為四大音樂劇之一的《貓》，在台演出累積20年，今年全台巡演造成各地熱潮！不少觀眾看完都直呼「還想再看一次」，紛紛給出超高評價！《貓》劇全台最終站演回台北國家戲劇院，吸引眾多藝人、Youtuber到場朝聖，包括游鴻明、？te 壞特、張本渝、楊雅筑、張若凡、小男孩樂團、林萱、米可白、鄧安寧、鄧雨忱、胡祖薇、張心妍…等人，觀眾席的明星簡直跟台上一樣熱鬧！

歌手游鴻明在演出前直呼「迫不及待想入場觀賞！」，並表示很想親眼見識這部經典音樂劇精彩的歌舞，結合專業演員模擬貓的肢體展現，也最期待最經典最熟悉的《Memory》！演員張本渝說，因為自己就是安德魯·洛伊·韋伯的忠實粉絲，本來在紐約的時候就想要看貓，但是時間總是對不上，覺得很可惜，這次真的很開心可以入場看劇。米可白則說，自己身邊很多朋友都大力推薦貓，而且貓劇得過很多獎項，讓她更是期待貓劇，尤其裡面每隻貓都是用不同的歌聲跟舞蹈表現出貓咪的喜怒哀樂，很有張力。

張心妍也說，自己很多年前有看過一次，印象非常深刻，而且一直很想帶小孩入場欣賞，這次終於有這個機會可以讓孩子來看，覺得很感動。張若凡也興奮的表示，自己一直很想看這齣經典舞台劇，這次是抱著朝聖的心情來的，非常期待。而《貓》劇的最大特點就是沒有主要的劇情線，而是透過一隻隻個性鮮明、造型維妙維肖的貓咪們輪流上場，展現貓族生態，同時也反映出社會現狀。《貓》劇從27日起在臺北國家戲劇院連續3周共22場演出，延續高雄、台中、桃園的好評，臺北首場更是讓明星藝人們搶著一睹風采，近百位星光齊聚，場面非常熱鬧。此次也是《貓》劇第7度登台演出，累積場次超過150場，觀賞人次更是突破20萬的驚人紀錄！再再顯現了《貓》就是台灣人此生必看的經典音樂劇！

經典百老匯音樂劇《貓》榮獲多項國際大獎，不僅曾在美國劇場界最高榮譽「東尼獎」一舉奪得7項大獎！更是兩度奪下葛萊美「最佳音樂劇原聲帶專輯獎」及「最佳燈光獎」，更是在美國、法國、加拿大、日本等多項大獎中享譽全球！而《貓》作為全台民眾的啟蒙音樂劇，帶給台灣劇迷動人心弦的歌曲以及華麗活潑的舞蹈，也是全台民眾內心不可撼動的經典級戲劇！這次在台巡演20周年，就是要給觀眾最盛大又最震撼人心的感動。