中颱杜蘇芮目前位於澎湖南方海面，由於颱風及其外圍環流影響，明（28）日各地屬於有陣雨的天氣，不過停雨空檔將逐漸增加，宜花東豪大雨將持續到明天白天，南部今晚的風雨持續到明天清晨，澎湖風雨明天下半天後緩和，金門傍晚後風雨明顯趨緩。氣象局表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來會朝琉球海面前進，下周後是否影響台灣天氣，值得持續觀察。

氣象局預測明天各地降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，颱風及其外圍環流影響，宜花東豪大雨將持續到明天白天趨緩，南部今晚至明天清晨要留意強風驟雨，澎湖風雨要等到明天下半天才會緩和，金門風雨最強時間在明天上午，傍晚後明顯趨緩，中部、北部、馬祖受颱風影響相對較小，偶有強陣風或間歇風雨，白天後就會逐漸緩和。

氣象局預測明天各地風害狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周六至下周一（29日至31日）花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三（8月1日、2日）環境吹西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局分析明天天氣重點。（翻攝自CWB氣象局YouTube）

針對菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD07、準颱風「卡努」，氣象局分析，低氣壓未來會朝琉球海面前進，不影響本周台灣天氣，不過下周進入台灣外海時是否會靠近台灣，進而影響台灣本島天氣，是下周觀注重點。