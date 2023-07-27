私立中興高中是藝人林心如、張震嶽及前北市議員邱威傑（呱吉）等名人的母校，其校地位在北市中山區朱崙街42號舊址，依實價登錄資料顯示，已在今年3月以16.3億元賣出，登記為「透天厝」。據悉將拿來拿來蓋屋，完工後以附近預售屋行情來看，每坪單價至少上看150萬元。

中興高中創立於1949年，其前身為「上海思源中學」，隨國民政府撤退來台，知名校友包括藝人林心如、張震嶽、朱孝天、張克帆、詹子晴（ㄚ頭），還有前北市議員邱威傑（呱吉）等。後因二代董座江克雄涉嫌把學校基金當作自家金庫，14年間陸續侵佔校產逾1億元，該校也因財務糾紛，在2017年9月停招，2019年8月正式停辦。

此次實價揭露的透天厝案，是朱崙街42號，交易時間為今年3月，成交總價為16.3億元，是今年台北市中山區交易的最高價。對比上市公司的公開訊息資料，3月購買台北市中山區長安段一小段454、454-1地號等共2筆，土地面積折合647.6525坪，交易總金額26.2億元，主要用途則是為拓展公司土地開發業務，挹注營業收入。

雖然私校陸續有土地轉手的紀錄，不過應多是在私校退場條例上路前就已經發生，按規定學校法人解散清算後，除合併之情形外，其賸餘財產之歸屬，捐贈予基金、中央機關或公立學校，不動產，歸屬於不動產所在地之直轄市、縣（市）。

根據業界人士指出，該地段目前屋齡低於5年的新成屋，近期成交單價多半在115~130萬元左右，預售新案更可見高達130~150萬元的價碼。由於中興高中舊址是市區少見的大面積完整地塊，未來若推出豪宅新案，單價可望上看每坪150~180萬元。