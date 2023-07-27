美國名媛「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)擁有沙漏型身材跟亮麗外表、身價高達10億美元(約312億新台幣)，一舉一動時常引起話題討論，20日PO出身穿三角式比基尼單手側翻的影片，動作十分輕盈，完全不像生過4名子女的身材也讓網友們讚嘆不已。

金卡戴珊與嘻哈歌手肯伊威斯特(Kanye West)離婚後，獨自帶著小孩生活，最近她飛往日本旅遊，帶兒子看C羅所屬球隊Al-Nassr對上PSG的友誼賽，也不忘到海邊放鬆心情犒賞自己，20日她上半身穿白T，下半身搭配極小件的比基尼，緊實美尻跟一雙零贅肉鉛筆腿一覽無遺，更引人注目的是，金卡戴珊將單手側翻的連續動作照片做成影片，第一張站定位，第二張手準備著地，到了第四張雙腳朝著天空高舉，平衡感超級好，一直到最後一張動作均相當標準。

養眼畫面曝光後吸引逾611萬人點讚朝聖，許多粉絲也在底下留言：「那麼光滑的屁股太誘人了」、「比基尼超小件」、「我9歲以後就沒做過大風車了」、「單手側翻的動作太完美了」、「誰跟我一樣影片重複看了100遍」、「這像是生過小孩嗎？」、「體態太誇張啦～」、「看得我好暈！！」

除此之外，金卡戴珊也在另一篇PO文公開比基尼的完整真面目，可見她全身濕透站在湖中，上半身胸罩布料超級少，包不住傲人圓弧曲線，水面一雙修長美腿若隱若現，再度讓粉絲眼睛吃冰淇淋，紛紛大讚：「身材真的好好」、「九頭身身材！」、「太美了，我的翹臀金」、「這看了誰不羨慕啊！！」