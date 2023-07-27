沙烏地阿拉伯足球聯賽的豪門希拉爾足球俱樂部（Al-Hilal Saudi Football Club）開價史上最高的3億歐元轉會費（約新台幣104億），外加7億歐元(約新台幣242億元)的年薪，要向法國甲級足球聯賽(簡稱法甲)的巴黎聖日耳曼足球俱樂部(PSG)買走25歲的明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。然而，有外媒爆出，他目前不為所動，並拒絕了希拉爾足球俱樂部的會面和契約。

儘管價碼非常驚人，此前據外媒《ESPN》報導，姆巴佩對於前往沙烏地阿拉伯興趣缺缺。而據外媒《CNN》引述法國媒體《隊報 (L'Équipe)》的報導，指出希拉爾足球俱樂部的代表目前正在巴黎請求與姆巴佩會面，卻遭到拒絕，意即他不會去沙國踢球。

據知名義大利體育記者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，他在其推特上稱PSG的人認為姆巴佩已經跟西班牙足球甲級聯賽(簡稱西甲)的皇家馬德里足球俱樂部（Real Madrid Club de Fútbo，簡稱皇馬）達成了秘密共識，並認為姆巴佩只想加盟從小就崇拜的皇家馬德里，這是他兒時的夢想。

事實上，休賽季時傳出姆巴佩不會使用合約的續約權，讓PSG與他因續約一事鬧僵，更被排除在前往日本進行熱身賽的名單內。此外，PSG也一併下達最後通牒，要求他盡快在續約或轉會的兩者間做出選擇。