杜蘇芮挾帶風雨 台東這2村1校28日停班課 21:392023/07/27 中時 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣海端鄉利稻村、霧鹿村及延平鄉紅葉國小28日停止上班、停止上課，其餘地區正常上班課。（蕭嘉蕙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府稍早宣布，海端鄉利稻村、霧鹿村及延平鄉紅葉國小28日停止上班、停止上課，其餘地區正常上班課。 連休三日夢碎！17縣市沒颱風假 28日停班停課一覽 台東利稻送電了！但這原因仍有61戶停電 杜蘇芮挾暴雨狂炸！曾被八八風災重創 台東嘉蘭村入夜急撤村 #台東 #停班 #海端鄉 #利稻村 #霧鹿村 也許您會感興趣 推薦閱讀 天使號翻版！ 颱風來襲台東富岡2漁船沉港內 已出現漏油 10:342023/07/27 生活 台東多處道路受災 利稻封村2日恐斷糧 高麗菜園全泡水 12:262023/07/27 生活 高雄男放颱風假！科技大廠幹部「不同意」還開嗆：公司要你幹嘛？ 17:032023/07/27 生活 杜蘇芮來襲 台東停電多在這3鄉鎮 289戶仍停電 00:032023/07/27 生活 北北基桃吹10級強陣風「近颱風假標準」不輸恆春台東 09:002023/07/27 生活 杜蘇芮暴雨炸台東 南迴岸際驚見「黑龍」翻騰數公里 17:592023/07/27 生活 大雨狂炸卻沒放假！台東、屏東縣長臉書被灌爆 10:532023/07/26 生活 杜蘇芮挾帶豪雨不斷 土石流紅色警戒107條、黃色警戒304條 15:152023/07/27 生活 杜蘇芮颱風中斷台東利稻村交通 芥菜種會急開「儲糧點」 19:022023/07/27 生活 高雄入夜風雨漸大！陳其邁喊話雇主：不要苛扣員工薪水 20:362023/07/27 生活 台南上午無風無雨放颱風假？黃偉哲曝心聲 10:062023/07/27 生活 台南無風雨停班停課 餐飲店家樂賺颱風財 18:402023/07/27 生活 南華大學海外當志工 教泰國村民回收物資、建村史 18:502023/07/27 生活 杜蘇芮颱風大雨狂炸花蓮 全縣交通多處受阻 12:142023/07/27 生活 屏東縣28日正常上班上課 9個原鄉授權公所決定 20:542023/07/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。