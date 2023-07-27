澳洲陸軍確定選擇韓國韓華系統公司(Hanwha Systems)設計的AS21「紅蜘蛛」(Redback) 步兵戰車，做為將來步兵的主要載具與火力支援車，以應對不斷變化的戰略環境。預計澳洲將接收129 輛，而且已獲得生產許可，將來會在吉朗(Geelong)設廠，以支持澳洲的自主國防生產與簡化後勤。

防衛部落格(Defense Blog)報導，澳洲政府表示，這項採購案，是澳洲陸軍現代化計劃的一部分。AS21是一種多功能裝甲車，首先是運兵功能，可取代1964年服役至今的M113裝甲運兵車。

同時，AS21也有最新一代的裝甲、火砲和飛彈，這些強大的武裝，提供士兵所需的防護、機動性和火力，使他們有最大的機會完成任務，並安全返回。

REDBACK IFV demonstrates in Poland

AS21是韓華公司專為澳洲開發的下一代步兵戰車，配備了先進視覺系統，利用多具攝影機，將車外環境即使傳給駕駛的頭盔顯示器，使駕駛有最佳的環境視野。採用橡膠履帶塊，可減少噪音和振動，車組人員和士兵的乘車體驗也較平穩。該車還有最一流的分層保護裝置，包括以色列埃爾比特(Elbit Systems)的「鐵拳」主動保護系統(Iron Fist APS)，再加上以色列普拉桑車輛公司(Plasan)的複合裝甲，最大程度保護車內乘員。

紅蜘蛛的主要武器是1門 Mk44S 「大毒蛇2式」(ushmaster II)30公釐機砲，能夠發射各種 30x 173mm彈藥，包括近炸引信彈、鋁燒彈、穿甲彈等先進彈藥。

另外還配備1挺 7.62公釐同軸機槍，車頂的光電系統的遠程武器站，可再配備一系列武器，包括7.62公釐機槍、50機槍，或是40公釐自動榴彈發射器。

澳洲國防工業部長康羅伊(Pat Conroy)表示，政府致力支持澳大利亞國防工業，以便我們能夠自己生產自己所需的關鍵國防設備，不必依賴海外供應商。

「我們爭取到在澳大利亞製造紅蜘蛛步兵戰車，將可矣澳大利亞工業供應鏈提供600 個直接就業機會，以及1000 多個間接就業機會。」