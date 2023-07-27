杜蘇芮颱風來襲，澎湖今無風無雨爽賺一天颱風假，有人無視颱風禁制令公布，到海邊觀浪、撿拾螺貝，甚至釣魚。海巡署第七岸巡隊今白天為保障民眾安全，就實施岸際勸離171人，但仍有漏網之魚，並且發生磯釣釣客遭浪捲入海中撞擊礁石OHCA憾事，還好經送醫搶救後已恢復生命跡象。

杜蘇芮颱風因受呂宋島地形及導引氣流微弱影響，颱風減弱向南移動並呈滯留狀態，讓澎湖縣今爽賺一天颱風假，到現在仍無風無雨，連帶明（28）日氣象預報將會有12-14級強風，又放颱風假。

為保障民眾安全，縣長陳光復昨除要求各單位嚴陣以待，保持高度戒備，做好橫、縱向聯繫，也公告劃定「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）範圍」、「澎湖縣轄內海域（岸）」為管制區，限制船舶出港，同時禁止民眾進入海岸線，並自26日22時起生效。

豈料，今天不少民眾和遊客，還是不顧禁令，到海邊觀浪，甚至還有釣客撩水，站在在水深及胸的航道旁釣魚。海巡署第七岸巡隊今白天就針對25處漁港、海岸，派遣110車次、323人次實施岸際勸離勤務，累計勸離有63車、171名在岸際觀浪或潮間帶撿拾貝螺的民眾和遊客。

但還是有漏網之魚，2名男子今天下午就結伴到山水30高地旁礁岩區釣魚，不料高姓釣客（61歲、馬公市人）在傍晚6時30分許突然被一來襲大浪捲入海中，致頭部撞擊礁石，當場血流入注，生命跡象微弱，同行友人立即將他救起並報案，指稱有男子滿頭是血倒臥在地，警方除派員趕抵現場外，也通報澎湖縣政府消防局救護車馳援，救護車到達時，男子已呈現OHCA，經緊急送往三總澎湖分院搶救後，目前已恢復生命徵象。