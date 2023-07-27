一般人在疫情期間，都免不了因為避免社交而變得懶散一些，島徹是反其道而行，每天散步12公里，以高強度的體能訓練減重了10公斤，變得十分清瘦。（張鎧乙攝）

疫情前經常來台和舞蹈空間舞團合作的日本編舞家島崎徹，疫後正式返台，帶來疫情間創作的作品《往月的方向去》。（張鎧乙攝）

疫情前經常來台和舞蹈空間舞團合作的日本編舞家島崎徹，疫後正式返台，帶來疫情間創作的作品《往月的方向去》，和觀眾分享他疫情間的狀態。

一般人在疫情期間，都免不了因為避免社交而變得懶散一些，島徹是反其道而行，每天散步12公里，以高強度的體能訓練減重了10公斤，變得十分清瘦，此次帶來的兩支舞作，充滿飆速感，每拍動作轉換間，手、腳、頭、身體、甚至眼神都要轉換，一個八拍內含的動作細節。

《往月的方向去》由兩支舞作〈血與鋼〉、〈碎月〉組合而成，總計65分鐘，開排至今，已排練了其中幾近半數的30分鐘素材，兩支舞作舞者們每天各學習近上百個舞蹈動作，累積近一千五百多個動作。

在舞台上會出現一個與人一樣高的大月亮，相對於舞蹈的熾熱，島崎徹的舞台視覺相對冷調，服裝也是偏灰藍色系列，讓舞者們從類似機器人的樣貌中，逐漸脫胎成為活生生的人。演出將於9月15日至17日，在台北表演藝術中心球劇場登場。