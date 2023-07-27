味全龍洋投布里悍傷癒復出連2場比賽奪勝，27日面對統一獅繳出6局失1分的優質先發，加上吉力吉撈・鞏冠2分炮助威，以8比1擊敗統一獅拿下2連勝，下半季8戰僅吞2敗續戰龍頭位置。

布里悍此役用95球投6局，投出4次三振、2保送，被敲4支安打、失1分，拿下本季第4勝、個人2連勝。投手有好表現，打線也在4局起突破獅隊先發投手胡智爲，從4局下連續3個半局都有分數進帳。

對此葉總也對子弟兵表現感到欣慰，「球員第1輪遭到封鎖，但從第2輪就有做些突破，這是選手進步的地方，以前我們的球員如果遇到這種狀況很難馬上突破，但現在可以很快轉換。」

上半季龍隊接連傷了布里悍、猛威爾及伍鐸，洋投只剩鋼龍1人苦撐，好在本土投手跳出，撐住球隊戰績，下半季洋投陸續回歸，讓龍隊更有競爭力，下半季至今都暫居龍頭位置。

葉君璋認為，球隊現在不能說是順，但洋投回來讓牛棚的林凱威、陳冠偉等人有更多喘息空間，是最重要的地方。