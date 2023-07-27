烏克蘭軍自6月初於南部戰線朝扎波羅熱地區俄軍防線發起多方向進攻已經快滿2個月，期間烏軍多次對拉博堤諾（Rabotino）發起進攻，首波德國豹2坦克正是在這個方向損失的，遭受沈重損失後改採步兵滲透攻擊，自本週起烏軍再次加大力度投入了大量戰甲車，包含德國豹2A6坦克，截至本日（27）為止數十輛戰甲車遭到俄羅斯自殺無人機「手術刀」（Lancet-3）截擊摧毀，整個進攻規劃似乎太過倉促。
綜合俄羅斯國防部每日例行匯報和公開資訊情報來源25至27日消息，烏軍再度專注特定區域，調動預備隊和人力嘗試在拉博堤諾（Rabotino），在本週對拉博堤諾地區的進攻中，烏軍派出了本次用於本次夏季大反攻的戰略預備隊之一，第10軍的部隊參戰，而不是先前的第9軍旗下的作戰序列，這樣的輪調顯示出第9軍呈現的疲態。
本週烏軍加大力度的反攻中，烏軍至少投入了第116和第 118國土防衛旅的部隊進入戰鬥，並且得到了第47機械化旅的營級戰術群（BTG）的增援。為支援進攻，還獲得了2個坦克連支援，投入各式戰甲車數量多達80多輛，正面突擊俄羅斯第58軍的精心構築的防禦工事，損失慘重，根據俄羅斯國防部的例行會報顯示，至少有21輛坦克和14輛步兵戰鬥車遭俄軍擊毀。
台灣時間本週四晚間9點，俄羅斯總統普丁聲稱，整個札波羅熱戰區上，即整個南部戰線包含，烏軍這一波總共損失26輛坦克13量步兵戰鬥車，與今天上午俄國防部公佈數字略有增減。
文章來源：Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 июля 2023 г.)
文章來源：Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 июля 2023 г.)
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