烏克蘭軍自6月初於南部戰線朝扎波羅熱地區俄軍防線發起多方向進攻已經快滿2個月，期間烏軍多次對拉博堤諾（Rabotino）發起進攻，首波德國豹2坦克正是在這個方向損失的，遭受沈重損失後改採步兵滲透攻擊，自本週起烏軍再次加大力度投入了大量戰甲車，包含德國豹2A6坦克，截至本日（27）為止數十輛戰甲車遭到俄羅斯自殺無人機「手術刀」（Lancet-3）截擊摧毀，整個進攻規劃似乎太過倉促。

🚨Summary Rabotino, Zaporizhzhia front:

Since the early morning today the AFU launched several powerful attacks using up to 80-120 armored vehicles, in total in all attacks.



They lost up to 40 units of various armor and did not achieve any success.



This was the most powerful… pic.twitter.com/2yrZMorXTh — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 26, 2023

綜合俄羅斯國防部每日例行匯報和公開資訊情報來源25至27日消息，烏軍再度專注特定區域，調動預備隊和人力嘗試在拉博堤諾（Rabotino），在本週對拉博堤諾地區的進攻中，烏軍派出了本次用於本次夏季大反攻的戰略預備隊之一，第10軍的部隊參戰，而不是先前的第9軍旗下的作戰序列，這樣的輪調顯示出第9軍呈現的疲態。

⚡️ Ukrainian NATO columns advancing to the Rabotino slaughter machine pic.twitter.com/gZ3HrGNI0R — What the media hides. (@narrative_hole) July 23, 2023

本週烏軍加大力度的反攻中，烏軍至少投入了第116和第 118國土防衛旅的部隊進入戰鬥，並且得到了第47機械化旅的營級戰術群（BTG）的增援。為支援進攻，還獲得了2個坦克連支援，投入各式戰甲車數量多達80多輛，正面突擊俄羅斯第58軍的精心構築的防禦工事，損失慘重，根據俄羅斯國防部的例行會報顯示，至少有21輛坦克和14輛步兵戰鬥車遭俄軍擊毀。

The destruction of the Ukrainian Humvee and the Lancets hitting the tank in the Rabotino region of the Zaporozhye region. pic.twitter.com/7x9CUGhefz — Spriter Team (@SpriterTeam) July 25, 2023

⚡️ Another Ukrainian tank joins a massive cluster of abandoned vehicles near Rabotino while trying to recover one of them pic.twitter.com/k24Nzk2usS — What the media hides. (@narrative_hole) July 26, 2023

台灣時間本週四晚間9點，俄羅斯總統普丁聲稱，整個札波羅熱戰區上，即整個南部戰線包含，烏軍這一波總共損失26輛坦克13量步兵戰鬥車，與今天上午俄國防部公佈數字略有增減。