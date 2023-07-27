國際大賽常勝軍、長笛家馬特維．德敏首度來台，特別的是，除了西方音樂曲目，他也將演奏台灣作曲家許常惠的《盲》。（粘耿豪攝）

國際大賽常勝軍、長笛家馬特維．德敏首次台灣行，將和內知名鋼琴家徐嘉琪合奏，長笛家黃貞瑛也將擔任客席長笛。（粘耿豪攝）

在長笛教母樊曼儂邀請下，國際大賽常勝軍、長笛家馬特維．德敏首度來台，特別的是，除了西方音樂曲目，他也將演奏台灣作曲家許常惠的《盲》。

樊曼儂表示，馬特維的資歷，可說是已經吹盡所有國際大賽要求的作品，她對他怎麼準備曲目、怎麼演奏這些作品也很想了解，「但是來台灣不能老是演奏外國作曲家的現代作品，台灣也有很好的作品，我挑選了許常惠的《盲》。」

樊曼儂表示，許常惠的《盲》可說是一個時代的縮影，「過去的年代沒有盲人院，盲人要找案家都會用吹哨的方式，有一種特殊的長音，那時街頭巷尾聽到這個聲音，就知道有盲人師傅來了。」

從一首音樂作品看見當下社會的模樣，樊曼儂表示，這也是許常惠努力的軌跡，「他認為我們現代人不能只演奏其他國家的音樂，要讓未來的人，透過音樂知道裡面有哪些社會訊息。『盲』也有一種對人生的隱喻，人生或許是黑暗的，但未來仍充滿未知，活著就是一種希望。」

馬特維9歲時由祖母啟蒙長笛，於德國漢諾瓦和慕尼黑深造，師事安德烈雅．利伯克奈赫特（Andrea Lieberknecht）。在他的音樂家生涯，贏得許多大獎，是國際大賽的常勝軍。如：2010年在慕尼黑舉行的ARD音樂比賽中獲得特別獎；2013年德國于爾岑舉行的「庫勞國際長笛比賽」中獲得首獎。2014年在南非比勒陀利亞舉行的UNISA國際管樂比賽，獲得首獎以及三項特別獎。

2017年國際奧魯斯管樂大賽決賽中，馬特維藉伊貝爾長笛協奏曲贏得大獎以及觀眾獎，樂評讚賞他的演出：「演奏高度敏感，技巧非常嫺熟。」

本次來台，他將演奏巴洛克時期音樂家泰勒曼的無伴奏長笛幻想曲，以及改編自小提琴曲的經典，帕格尼尼小提琴協奏曲的《鐘》、柴可夫斯基《憂傷小夜曲》。同時將和內知名鋼琴家徐嘉琪合奏，長笛家黃貞瑛也將擔任客席長笛。演出將於7月31日在台北國家演奏廳登場。