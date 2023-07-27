中颱杜蘇芮今（7/27）晚到明晨籠罩台灣，今日下午一度停滯，甚至在3小時內只移動短短20多公里，專家開玩笑說，杜蘇芮在這裡瞎混一天，原來是「為了活下去」，根據最新觀測，今晚颱風眼再度變得清晰，若眼牆換置順利，威力可能再增強，預估颱風核心將直接掃過金門、澎湖兩地。

「杜蘇芮今天在這裡瞎混了一天，似乎明白了些什麼？」臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》創辦人陳柏宏晚間發文，幽默地自問自答，直說杜蘇芮滯留是「為了活下去」，他解釋，從最新雲圖來看，颱風眼再度變得清晰且細小，雙眼結構也非常完整、漂亮。

陳柏宏認為，颱風最核心的眼牆「鞏固中」，目前看來眼牆置換的情形還算順利，颱風有可能短暫回春，再度發威，且颱風核心有機會直接掃過金門、澎湖，尤其金門離颱風中心非常近，呼籲居民做好防颱準備。

陳柏宏補充說明，杜蘇芮的雙眼牆堪稱教科書等級，推估未來將有兩種走勢，其一是較小圈的內眼牆會開始崩潰，較大圈的外眼牆內縮，杜蘇芮很有可能會「華麗轉身」；反之，若外眼牆內縮失敗，杜蘇芮就會變成「醜醜的大眼」。

台灣颱風論壇過去的文章指出，當颱風所處的環境條件轉差時，颱風會用眼牆置換的方式自保，置換成功可能使颱風再增強，否則颱風就會減弱。1996年的賀伯颱風原本是中度颱風，但經過眼牆置換後，升格成強烈颱風，造成許多傷亡。