味全龍27日以8比1擊敗統一獅，洋投布里悍傷癒復出連拿2勝，此役繳出6局失1分優質先發，總教練葉君璋認為他這2場的表現甚至比季初更好，而今天比賽還受到強風考驗，布里悍卻認為自己把風當作另一種武器，成為他對付打者的好幫手。

布里悍此役用95球投6局，投出4次三振、2保送，被敲4支安打、失1分，拿下本季第4勝、個人2連勝。總教練葉君璋認為，布里悍這2場先發狀況甚至比季初還要更好，他也透露，原本7局有意讓他續投，但因為6局下自家球員猛攻一輪，因此決定換投。

聽到葉總的讚美，布里悍也認為現在狀況確實比季初時更好，自己在受傷復健的這段時間不只加強髖部部位，也有加強其他部位，還修正了出手點變得更加簡潔。

今天受到颱風杜蘇芮影響，天母雖然無雨但風勢強勁且風向不定，十分考驗球員臨場應變能力。對此布里悍表示，因應風勢自己在投球策略、計畫上有做些調整，配球也會考慮風勢，「別人可能會擔心風勢，但對我來講是滿喜歡有風的，不同的方向有不同的投球策略，我把風當作另一種武器。」