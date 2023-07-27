保健減肥食品含毒成分 台北關上半年攔下6萬顆

含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，外包裝並未完整標示成分，從外觀也看不出含有第4級毒品西布曲明，一般民眾可能並不清楚這些保健食品膠囊內含違法成分。（關務署台北關提供）

含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，外包裝並未完整標示成分，從外觀也看不出含有第4級毒品西布曲明，一般民眾可能並不清楚這些保健食品膠囊內含違法成分。（關務署台北關提供）

關務署台北關在航空快遞專區緝獲多起內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，光是今年上半年就查獲16起、共計6萬餘顆，台北關將案件依法報請航空警察局偵辦外，也會加強對東南亞輸入保健減肥食品查緝。

台北關副關務長黃漢表示，今年1月到6月期間，在快遞專區緝獲來自越南及泰國進口的保健食品及減肥食品中，經化驗後發現內含西布曲明（Sibutramine）成分，是法務部公告列管的第4級毒品。在查獲的16件含西布曲明之保健減肥食品，其中13件來自越南、3件來自泰國，總數是6萬660顆，這些保健食品的外包裝並未完整標示成分，從外觀也看不出含有第4級毒品西布曲明，一般民眾可能並不清楚這些保健食品膠囊內含違法成分。

黃漢銘指出，服用內含西布曲明成分的保健減肥食品可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用，許多國家已禁用，但仍有不法業者摻入保健減肥食品中牟取暴利。

據了解，這些遭查扣含有第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品大多是越南籍、泰國籍移工自國外訂購後寄入台灣，大多在移工之間流通，但也難以避免國人購買，台北關未來會繼續對東南亞輸入的保健減肥食品加強查緝，也提醒民眾西布曲明屬第4級毒品，運輸、販賣者依毒品危害防制條例第4條規定可處5年以上有期徒刑，得併科最高罰金新台幣500萬元，勿因想瘦而購買來路不明的產品。

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