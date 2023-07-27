平壤邀請俄羅斯代表團、中國大陸代表團，參加「戰爭勝利70週年慶祝活動」，也就是多數人所認知的韓戰停戰生效日。平壤會舉行大規模閱兵，來顯示自己的強盛。星期三金正恩特別邀請俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)，展示北韓各種自行研發的武器，包括火星18洲際彈道飛彈（Hwasong18）。

BBC報導，火星18於四月份成功試射，被認為是北韓第1種固體推進式洲際彈道飛彈，這是個跨越式的進步，因為固體燃料飛彈的發射準備時間很短，而且可以機動部署。

金正恩帶著俄國防長紹伊古到北韓軍事展示場，包括幾種洲際飛彈以外，旁邊還有攜掛武裝的攻擊無人機，看起來頗像美軍MQ-9。(圖/朝中社)
金正恩帶著俄國防長紹伊古到北韓軍事展示場，包括幾種洲際飛彈以外，旁邊還有攜掛武裝的攻擊無人機，看起來頗像美軍MQ-9。(圖/朝中社)

關注北韓的專業網站 NK News 報導，展示會上還出現兩種新型無人機，其中一種外型類似美國空軍的RQ-4全球鷹偵察無人機，另一種外型類似美國空軍的MQ-9死神攻擊無人機。

沒人知道他們聊什麼，金正恩可能在表現他的武器研發能力，已經足與和俄羅斯相提併論。同時，有一種看法認為，俄羅斯可能希望平壤能向俄羅斯提供一些武器，但平壤和莫斯科均否認這一說法。

朝中社稱，金正恩和紹伊古討論了國防、國際安全環境等「兩國共同關心的問題」。同時，紹伊古還向他遞交了一封普丁親筆簽名的信，是對勝利日閱兵的祝福。紹伊古還稱讚，北韓軍隊的實力，已是世界上最強大的。

中國大陸的代表團，是政治局委員李鴻忠率領，同樣也向金正恩遞交了習近平的親筆信。韓中社報導，金正恩告訴李鴻忠「朝鮮人民永遠不會忘記勇敢的中國人民志願軍，為戰爭勝利拋頭顱灑熱血的事實。」

文章來源：North Korea: Kim Jong Un shows off missiles to Russia defence chief Shoigu

文章來源：Kim Jong Un shows off new drones, gives Russian defense chief tour of nukes

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