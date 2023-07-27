許多人在家時可能感到特別自由，因此做出許多在外不敢做的事情。一位住在住宅區的女子表示，她家對面的鄰居常常在家中脫光光開戰，不過卻不拉上窗簾等遮蔽物，結果都被附近鄰居看光光，某次就讀幼兒園中班的弟弟，更在觀戰後跑去問她鄰居是在幹嘛，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她家爸媽因故暫時不在國內，弟弟妹妹由她代為照顧，沒想到對面鄰居常常在家中開戰不拉窗簾，導致住在他們對面的原PO整棟大樓都看得到火熱場面，有次原PO弟弟觀戰後感到好奇，跑去詢問原PO那是在幹嘛，後來更會太閒沒事就去觀戰，讓原PO直呼，「我實在不知道該怎麼辦啊！我很怕這傷害到他的小小心靈」，好奇是否該因此通報管委會處理。

對此，許多人紛紛回應，「如果妳希望這個社會能對性有足夠的認知，妳就必須給他們一個妳認為這個年齡需要有的性知識」、「妳小孩在偷窺妳不管教，反而要對面管委會管鄰居？」、「我是覺得還是說一聲啦，說不定對方根本不知道看光光了」。

原PO則補充，其實家裡本來就有教導弟弟基本的性知識及自我保護，由於爸媽過去對她除了這兩項以外，是完全交由學校教育、自行摸索學習，她不太清楚怎麼應對，才會選擇上網求救。