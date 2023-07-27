美國亞利桑那州一名罹患高功能自閉症少女，在人間蒸發4年後，本週平安無恙現身逾1600公里外的蒙大拿州警察局。她供稱不曾遭到傷害，警方正展開調查。

美聯社報導，亞利桑那州市鎮格倫代爾（Glendale）警方表示，現年18歲的納瓦洛（Alicia Navarro）是格倫代爾人，她本週獨自現身蒙大拿州一個距加拿大邊界約65公里的小鎮，向警方表明身分。格倫代爾位在鳳凰城（Phoenix）郊外。

包括聯邦調查局（FBI）在內，當局多年來對納瓦洛失蹤案展開大規模搜尋，警方接獲數以千計線報。

納瓦洛被診斷罹患高功能自閉症，她的母親努涅斯（Jessica Nunez）表示，女兒可能遭到在網路上認識的人誘拐，這項說法引發關注。

當局沒有公布納瓦洛本週現身城鎮的名稱，但是蒙大拿州和亞利桑那州相距1600多公里。

警方發言人桑蒂雅各（Jose Santiago）在記者會中表示：「據大家說，她平安、健康，而且開心。」

納瓦洛2019年9月15日失蹤時才14歲。調查人員正試圖確認在這將近4年期間，她發生了什麼事。

警方表示，納瓦洛供稱自己不曾遭到傷害。

警方表示，她沒有遭到囚禁，可以自由行動。納瓦洛沒有面臨任何刑事指控。桑蒂雅各說：「她沒有遭遇麻煩。」

4年前離家時，納瓦洛曾經留下字條，上頭寫著：「我離家出走，我發誓會回來，真抱歉。」

副警監魏特（Scott Waite）表示，與母親團圓的納瓦洛「無比激動」，並且「對於母親所承受的一切感到非常抱歉」。

努涅斯證實找到女兒，但表示尚未掌握進一步細節。

她說：「榮耀歸於神，祂回應了祈禱才會出現這個奇蹟。還在尋找所愛的人們啊，這是一個案例，確實有奇蹟這種事情，絕對不要失去希望，永遠都要鬥志昂揚。」