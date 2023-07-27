37歲藝人鄭愷演過多部知名電視劇，近年因擔任綜藝節目《奔跑吧》常駐班底而知名度大開，多年來形象一直很好，沒想到最近驚傳他涉嫌嫖妓被警方逮捕，老婆苗苗為此正在進行危機處理，對此，鄭愷發出一張照片闢謠，打卡地點顯示人在新疆，直接打臉謠言。

最近陸網瘋傳鄭愷涉嫌嫖妓在北京朝陽區酒店被捕，老婆苗苗忙於處理公關危機，經紀人也到場了解情況，引起熱烈的討論，不過鄭愷隨即在微博否認，發出一張與其他男星的合照，寫下：「懸崖邊的早午餐了解一下？」同時以Hashtag標註「向山海出發」，打卡地點為新疆伊犁，證明正在新疆錄製綜藝節目。

鄭愷曬出新疆拍的照片打臉謠言。(圖/鄭愷 微博)

網友們看到貼文，湧入留言區回應：「哥網速真快，迅速堵住那些噴子的嘴」、「親自闢謠了，愷哥真牛」、「吃頓飯的功夫也得把謠言給闢了」、「被誰家當擋箭牌了」、「該告那些造謠的人了」、「小獵豹永遠好速度」、「哈哈哈哈哈，嚇死我了，我還想要看跑男呢」、「你必須給我好好的。」

其實整起事件起於一位網友表示隔壁房間「1207」有人嫖妓被抓，雖不清楚具體是誰，但從經紀人跟酒店方討論事情這點來看，猜測對方不是藝人就是網紅，消息曝光後，王一博正好臨時取消長沙電影宣傳活動，遭懷疑是當事人，對此，王一博也微博澄清是因為身體不適缺席，多位大陸知名博主陽陽、劉大錘等人也幫忙澄清，未料謠言的男主角變為鄭愷，一名網友自稱在現場試圖佐證消息的真實性，還要大家過兩天就會知道事件的後續發展，引來鄭愷親自發文闢謠，讓網友們相當傻眼。