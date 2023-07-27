延期2年的成都世大運將於28日晚間開幕，在27日首先進行的射箭反曲弓項目中，中華隊反曲弓男團發揮優異，連續擊退地主大陸隊及義大利，順利闖進金牌戰，中華反曲弓男團確定將有獎牌進帳。前大使介文汲27日在《新聞大白話》節目強調，自己去成都看到當地建設的現代化，腳踏車道修到120幾公里長。而且四川人不排外，整體社會的氛圍很好。大陸官方因應美國結合盟邦的圍堵，就是持續透過國際活動讓世界看見中國。

「我正好有幸5月的時候去了成都一趟！」介文汲表示，自己就看到成都正在積極準備世大運的狀況，反正大陸每個地方都是在積極建設，到了成都就覺得「哇，這個城市規模真的很大！」而且生活很安逸，那個地方感覺非常現代化。

介文汲提到，自己在郊區看到成都修的腳踏車道，就問了當地的朋友說，這腳踏車道怎麼修這麼漂亮？「他的腳踏車道是高架的！」從這個公園到那個公園之間要過馬路，腳踏車道是從高架路過去的，真的覺得很有趣。

「我說你們腳踏車道最近修了多長？他算了一下說：120幾公里！」介文汲強調，自己就想說你成都有那麼大！120幾公里！大陸的硬體建設真的是到位，然後四川本身的文化非常豐富。而且每次碰到四川人都說：我們四川人不排外！對任何人都是很歡迎的，整個社會的氛圍是很好的。

介文汲指出，中國大陸目前因應整個國際社會的挑戰，即使美國結合盟邦挑戰中國大陸，中國大陸就對國際活動採取積極參與。世大運是世界級的，中國大陸爭取了，亞運會也爭取舉辦，1年半前的冬季奧運也是在北京舉辦，就像習近平說的，中國大陸對外改革開放的步伐是不改的。