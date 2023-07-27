女星隋棠和先生Tony結婚後，陸續生下3個小孩，工作之餘時間都會全心陪伴孩子們成長，一家五口幸福美滿令人稱羨。隋棠一家人最近到夏威夷玩了1個月，在國外當一名全職媽媽，今（27日）曬出在當地與家人留下的合影；而隋棠在夏威夷也大解放，穿上比基尼展現曼妙體態，讓網友震驚根本不像生3胎的身材。

隋棠透露近1個月與先生和小孩們，都在夏威夷體驗當地生活，走到哪玩到哪的計畫一樣讓他們玩得樂不思蜀，還覺得時間都不夠用；在隋棠分享的一系列照片中，除了先生與小孩們在海邊玩樂的樣子，能發現她穿了比基尼大解放，前凸後翹的S曲線一覽無遺。

隋棠分享與家人們到夏威夷度假的照片，引起網友討論。（圖／摘自隋棠Sonia Sui臉書）

隋棠不科學身材讓網友很震驚，很難相信她已經生了3個小孩。（圖／摘自隋棠Sonia Sui臉書）

42歲的隋棠出了名對身材嚴格管理，飲食健康外還積極做運動，照片中的隋棠完全找不到贅肉，根本不像是生了3個小孩的媽，讓許多網友忍不住讚嘆，「生3個美成這樣合理嗎？」、「沒有肚子！沒有贅肉！太扯了」、「台灣最辣媽出沒」、「一家人好幸福快樂唷！還有妳身材太犯規了吧」。

而隨棠還補充在旅程中的小插曲，某天他們一家人在海邊玩完準備回家時，一位老先生朝她走來，跟她說把相機給他，只想替他們一家人拍張合照；原先隋棠不好意思麻煩人家，婉拒之後卻讓老先生笑出來，對她說「我沒辦法讓妳就這樣回家，我希望妳看照片時想起妳今天和家人一起這麼開心」。