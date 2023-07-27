有「純欲女友」稱號的直播主馮子紜，擁有亮眼外型和火辣身材，IG有40.2萬人追蹤，近期台灣「#MeToo」鬧得沸沸揚揚，她也有感而發，曝光自己17歲時遭性侵懷孕，被對方強迫去墮胎，且男方還偷拍她的私密照並外流。

馮子紜透露2013年她17歲的時候，跟朋友出去聚會，因為多喝一點醉倒，醒來後發現被許男帶到租屋處，並在她不清醒的狀態下，「非自願的被強迫發生性行為」，事發之後她相當驚慌害怕，不過許男聲稱自己單身，願意負起責任，因此在他哄騙下試著交往看看。

交往半年後，馮子紜發現自己懷孕了，許男得知後一直強迫她去墮胎，並再度哄騙他會負責，「被他強迫帶去診所墮胎，由許先生作為我的監護人同意簽字」。沒想到這時候馮子紜才發現許男有女友，她在不知情下成為小三，因此憤而提出分手。

事後馮子紜也發現許男會趁她吃了安眠藥睡著後，偷拍裸照跟猥褻照，還趁她洗澡不注意時偷拍，在她提出分手後，便拿裸照要脅必須跟他發生關係，而當時的他正與張姓網紅正在交往熱戀中」，因為馮子紜不答應，因此照片便在付費的AV網站散播出去。

她表示這件事對她造成很大的影響，而她現在會公開出來，除了不希望自己未來再為此受到更多的傷害，「同時也是因為我知道這位許先生是慣犯，經常對未成年人或者成年人做類似的事情，我不希望有更多像我一樣的受害者，所以我才決定勇敢的揭發他。」

馮子紜最後表示，許男疑似和位張姓網紅結婚，目前開著寵物餐廳快快樂樂的過生活，「希望今天我勇敢說出來之後，能讓這些加害者少傷害一些人，也想跟這些跟我有一樣遭遇的人說，其實我明白，我知道你們真的很辛苦」，她也強調敘述屬實，且已提告。

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